LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota condivisa sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Limbiate in merito all’acquisto di un nuovo mezzo, precisamente un furgone, che sarà destinato al gruppo comunale di protezione civile che in questo particolare periodo di pandemia a causa covid è in prima linea in tanti servizi cittadini.

Ecco qui sotto il testo integrale diffuso dall’Amministrazione comunale comprensivo dei ringraziamenti per i volontari in giallo.

E’ arrivato il nuovo furgone attrezzato per la Protezione Civile di Limbiate che andrà ad implementare la dotazione del nucleo volontari limbiatesi, dall’inizio della pandemia uno dei supporti più importanti. E’ grazie all’aiuto dei volontari del corpo di Protezione Civile che è stato possibile offrire sostegno in questi mesi di estrema difficoltà. La loro presenza inoltre, garantisce quotidianamente il supporto necessario all’apertura del punto tamponi e del nuovissimo centro vaccini. Grazie di cuore a tutti i volontari!

(foto: alcune immagini condivise sui social)