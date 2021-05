SARONNO – Saronno ospita sabato 8 maggio alle 11 l’evento clou del Fit World tennis tour che ha fatto tappa nella nostra città in tutta la settimana dal 3 al 9 maggio. Il campionato mondiale del tennis in carrozzina ha scelto Saronno nella prestigiosa sede dello Sporting Club Saronno di via Lorca come sede di un percorso di sport che ha colto l’attenzione anche della televisione nazionale.

Il Comune di Saronno e la Regione Lombardia patrocinano nella nostra città un evento che ne conferma una centralità nazionale nello sport e una propensione all’attenzione sociale all’inclusione. Di questo si parla l’8 maggio mattina alla presenza di Walter Schmidinger, consigliere Fit con delega al tennis in carrozzina, e Gianni Gioia, fiduciario regionale Fit tennis in carrozzina, alla presenza del sindaco Augusto Airoldi, dell’assessore comunale allo Sport e educazione Gabriele Musarò e con la copertura mediatica della Vita in diretta per Raiuno.

“La nostra città ha una storia e un futuro che legano sport e inclusione sociale – afferma il sindaco, Augusto Airoldi – e questo evento rappresenta un riconoscimento della nostra identità e uno stimolo a rilanciarla anche e soprattutto nel futuro di Saronno sia per la nostra comunità che come opportunità di riconoscimento nazionale e internazionale per uscire dalla crisi creata dal covid”.

“La scelta di aderire a questo importantissimo evento internazionale – sostiene l’assessore Musarò – è un segnale della nostra attenzione attiva al superamento delle barriere e del rispetto alla lettera dell’articolo 3 della Costituzione italiana. Un’azione che rilanciamo anche con tutte le associazioni sportive di Saronno per dare spazio insieme a noi agli atleti disabili e alla loro possibilità di diventare degli straordinari sportivi competitivi”.

