Limbiate inizia a celebrare Napoleone, con un concerto

LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Limbiate a proposito del concerto di apertura del progetto “Napoleone 2021” che si terrà sabato 8 maggio alle 12.30 attraverso una diretta streaming. Lo scopo dell’iniziativa è celebrare il 200° anniversario della morte di Napoleone con una serie di particolari eventi a villa Crivelli dedicati alle celebrazioni ed organizzati dal comune.

“La diretta si apre con il concerto dell’opera “Carmen” di Georges Bizet – spiegano gli organizzatori – l’iniziativa “Napoleone 2021” è programmata per sabato 8 maggio alle 12.30 in diretta streaming sul profilo Facebook e YouTube del Comune di Limbiate allestita dall’Oratorio San Francesco in Villa Crivelli. Il concerto sarà una particolare riduzione a tre voci e pianoforte dell’opera in quattro atti del compositore e pianista francese a cura dell’Associazione Culturale “Nuovi Confini”.

Per conoscere maggiori informazioni al riguardo e per scoprire il programma completo delle celebrazioni è possibile visitare il sito web del Comune di Limbiate.

(foto d’archivio)

07052021