BARZANO’ – Gara combattuta e tanti gol a Barzanò domenica pomeriggio fra i locali del Luciano Manara e l’Ardor Lazzate, per la 5′ giornata del campionato di Eccellenza. Gara iniziata bene per i giallobù avanti al 37′ con Manta ma prima del riposo il pari dei locali con Conti su calcio di rigore. Nella ripresa gol di Conti, ancora lui, al 49′ per i lecchesi; il pari definitivo dell’Ardor giunge a tempo scaduto, al 46′, grazie a Frigerio.

Risultati 5′ giornata: Luciano Manara-Ardor Lazzate 2-2, Pontelambrese-Gavirate 0-1, Varesina-Castanese 3-2. Mercoledì 12 maggio Vergiatese-Brianza Olginatese, mercoledì 26 maggio Sestese-Base 96 Seveso; riposa Milano city. Classifica: Varesina 12 punti, Milano city 7, Bae 96 Seveso e Brianza Olginatese 6, Ardor Lazzate e Gavirate 5, Sestese 4, Vergiatese, Pontelambrese e Luciano Manara 3, Castanese 1.

LUCIANO MANARA: Fontana, Chakhssi, Cotrone (37′ st Zappa), Losa, Torriani, Esposito, Baye, Scaccabarozzi (20′ st Bonfanti), Conti, Marinaci (15′ st Schiavano), Bovis. A disposizione Conti, Falzone, Resnati, Arisi, Ciappesoni, Donghi. All. Abaterusso.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Bonazzi (10′ st Frigerio), Cavalcante, Peverelli, Pedrazzini (7′ st Martini), Belotti, Ronchi (25′ st Ferrari), De Vincenzi (25′ st Romanò), Quaggio, Corsini (25′ st Cannizzaro), Manta. A disposizione Bizzi, D’Astoli, Bigioni, Noviello. All. Bonazzi R.

Arbitro: Sciolti di Bergamo (Perrella di Crema e Damato di Milano).

(foto: l’allenatore dell’Ardor Lazzate, Roberto Bonazzi)

