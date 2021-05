TRADATE – Incidente stradale oggi alle 9.30 a Tradate, in via Giacomo Matteotti. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli si è capovolto sulla sede stradale. I vigili del fuoco del locale distaccamento intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato uno dei conducenti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

L’impatto è avvenuto fra una Dacia ed una Volkswagen, quest’ultima si è cappottata. Sul posto anche la polizia locale, una ambulanza della Croce rossa e l’automedica proveniente da Varese. Ad avere bisogno di cure mediche due persone: una donna di 80 anni ed un uomo di 85 anni, nessuno di loro è in pericolo di vita. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione le cause dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: la scena del sinistro avvenuto a Tradate)

11052021