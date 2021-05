UBOLDO – Spopolano i ladri di innaffiatoi al cimitero. Dopo quelli che non hanno esitato a commettere un’effrazione al cimitero di Rovello per rubare quelli donati dall’associazione Ave un giovane manolesta ha cercato di portarsi a casa uno degli recipienti in dotazione al cimitero di Uboldo.

In realtà il colpo è fallito grazie all’intraprendenza di un uboldese che, come raccontato a Il Notiziario, si è accorto del furto in corso ed ha inseguito e bloccato il furbetto. Era un ragazzo ventenne che ha subito riconsegnato il maltolto e si è allontanato polemizzando con l’uomo che l’aveva fermato.

Dell’episodio si è parlato molto sui social, da esempio sul gruppo “Sei di Uboldo se” disponibile su Facebook, con diversi uboldesi scandalizzati per l’avvenuto tentativo di furto. Prima motivazione a suscitare clamore l’esiguo valore del recipiente che decisamente essenziale al cimitero è facilmente trovabile e acquistabile per pochi euro in diverse attività commerciali.

(foto archivio: alcuni innaffiatoi in un cimitero)