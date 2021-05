SARONNO – Grazie ad un gruppo di ragazze impegnate nell’attività politica in città in città si è iniziato a parlare e ad inserire nell’agenda politica anche della maggioranza le tematiche relative al mondo Lgbt+. Tra pochi giorni si celebra la giornata contro l’omofobia e anche Saronno, con la vicina Bollate, è scesa in campo con un’iniziativa di sensibilizzazione. A raccontare il progetto i consiglieri comunali Lucy Sasso e Jorge Cozzi (Bollate) con il presidente Arcigay Varese Giovanni Boschini che ha aderito all’iniziativa.

Stasera alle 21 la diretta sulla pagina Facebook de ilSaronno (e qui sotto) dove si parlerà non solo della giornata dell’omofobia ma anche del sostegno al Ddl Zan e di progetti da realizzare in futuro

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.