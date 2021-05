GERENZANO / LIMBIATE / CESATE – A Gerenzano tamponamento fra due auto in via 20 settembre, tratto locale dell’ex statale Varesina nei pressi della rotonda all’incrocio con via Stazione: una donna di 47 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata con una ambulanza della Croce rossa saronnese all’ospedale di Saronno, ha lamentato comunque lievi lesioni. Sul posto per i rilievi del sinistro anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Limbiate scontro tra due autovetture in via Dante, contusa una donna di 48 anni soccorsa da una ambulanza della Croce rossa.

A Cesate una vettura è uscita di strada in via per Senago: un ragazzo di 23 anni è stato medicato dal personale dell’ambulanza della Croce viola subito accorsa con vigili del fuoco e carabinieri.

(foto: pattuglia dei carabinieri nei pressi della rotonda fra la ex Varesina e via Stazione a Gerenzano)

15052021