Solaro, tornano in azione i ladri di pneumatici

SOLARO – Ladruncoli in azione nella notte a Solaro. Un automobilista, che ieri sera aveva posteggiato il proprio suv in via Edison, stamane l‘ha trovato appoggiato sui mattoni, gli pneumatici erano stati rimossi e portati via. Nessuno si è accorti di niente, il diretto interessato – ripresosi da qualche momento di comprensibile stupore – non ha potuto fare altro che avvisare le forze dell’ordine per presentare una denuncia contro ignoti e contattare il gommista di fiducia per reperire un altro “treno” di gomme.

Episodio insolito, ma sino ad un certo punto: di fatti analoghi ne erano già successi su tutto il teritorio, guardando indietro agli ultimi anni. Anche nella vicina Saronno, le ultime volte nella zona della periferica Cassina Ferrara. Furti notturni spesso e volentieri abbinati anche a quelli di altre parte di ricambio delle vetture, come specchietti retrovisori e “blocco fari”.

(foto: un’auto presa di mira qualche tempo fa nella zona di Cassina Ferrara a Saronno)

15052021