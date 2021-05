SARONNO – “Sempre lo stesso attraversamento pedonale, sempre lì, oramai ho perso il conto di quanti pedoni siano stati investiti, occorre intervenire”.

Sono le parole di Roberto Strada, esponente saronnese dei Verdi, che con un breve commento sul social network Facebook rilancia il tema della sicurezza strada nel comparto intorno al Municipio e in particolare quella dell’attraversamento che permette di raggiungere il centro dal palazzo comunale e viceversa. Le strisce si trovano nel tratto centrale di via Marconi, nei pressi dell’incrocio con via Mazzini,una zona adalta intensità di traffico e al centro di uno dei percorsi di chi si muove a piedi in centro.

A riaccendere la discussione l‘incidente avvenuto l’altro giorno quando ad essere investita è stata una dipendente comunale 49enne. La donna portata all’ospedale se l’è cavata con un bello spavento contusioni e escoriazioni ma in passato il bilancio è stato ben più pensate.

Da qui la richiesta di Strada: “Occorre intervenire, o si fa un rialzo o si mette un semaforo per i pedoni”

