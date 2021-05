CARONNO PERTUSELLA – “Il circolo del Partito democratico e la lista civica Unione di centro sinistra, si presenteranno uniti

nella continuità di fronte alla cittadinanza di Caronno Pertusella e Bariola, per affrontare le prossime elezioni comunali che si terranno quest’autunno. Lo faranno sostenendo nuovamente la candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino Marco

Giudici”. Lo fanno sapere i due gruppi politici.

Il sindaco, la sua Giunta comunale, i suoi consiglieri comunali, tutti con il massimo impegno, hanno messo e metteranno a disposizione della comunità le loro competenze per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma elettorale presentato nel 2016 rinnovando ed ampliando i progetti in essere e già finanziati.

Quali sono i nostri obiettivi? Nel 2016, tante furono le opere proposte, alcune compiute, altre in fase realizzativa, alcune in fase progettuale. Opere che volgeranno soprattutto a conseguire i nostri target principali che sono:

– “Persone al centro”, ovvero una maggiore attenzione alle categorie socialmente più critiche, quali i diversamente abili e quelli in difficoltà economica, senza lasciare indietro nessuno;

– Salvaguardia dell’ambiente, dell’igiene pubblica, della sostenibilità;

– Viabilità in sicurezza, dalla pedonale, alla ciclabile fino alla veicolare;

– Opere pubbliche, con nuove progettazioni ed efficientamento dell’esistente;

– Partecipazione: bilancio partecipato in primis e, tramite il Distretto del commercio Antiche brughiere, ascolto e supporto alle nostre piccole e medie imprese;

– Attività culturali e sociali per la crescita e l’integrazione ad una cittadinanza attiva e partecipe con particolare riguardo alle donne e ai giovani.

Capisaldi questi di una buona e corretta amministrazione di un paese in costante crescita, non solo demografica, ma soprattutto culturale! Ci sono state molte difficoltà in alcuni progetti, soprattutto in fase realizzativa, ma tanto è stato fatto e tanto si potrà fare! Abbiamo già iniziato a “costruire” il prossimo programma elettorale mantenendo ferma la nostra idea di città, introducendo novità che lo possano rendere ancor più in sintonia, con un solo traguardo: rinnovare! Per l’ambiente, per la gente, per tutti! Abbiamo avviato i lavori per la composizione delle liste dei candidati al consiglio comunale con delle conferme ma anche tanti volti nuovi! Giovani, donne e persone competenti che potranno dare grandi contributi al raggiungimento del nostro scopo. Anche con i limiti dettati dall’emergenza sanitaria proveremo a consentire, a tutti coloro che lo vorranno, e che non si accontentano di esprimere il proprio disappunto solo sui social, di partecipare attivamente (in modalità virtuale o in presenza) per

dare il proprio apporto costruttivo in termine di idee, al programma amministrativo dei prossimi cinque anni.

(foto: il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici)

24052021