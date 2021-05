LIMBIATE Sabato si è tenuta la cerimonia di piantumazione di un simbolico albero di Corbezzolo in onore dell’Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere Iacovacci e del suo autista Milambo all’Istituto Agrario “Luigi Castiglioni”.

Alle 11 si è tenuta la piantumazione in presenza dei genitori dell’ambasciatore Luca Attanasio e delle autorità.

Accanto alla pianta una targa col messaggio: “Il corbezzolo è simbolo del tricolore italiano: verde per il suo fogliame persistente, bianco come il colore delle sue infiorescenze presenti in autunno, insieme al frutto rosso a maturità, come cantato dal Pascoli nell’ode “Al corbezzolo”. Questa pianta rappresenta la forza, l’amore e la passione che hanno contraddistinto la vita di Luca Attanasio, cittadino di Limbiate e ambasciatore italiano in Congo, ucciso durante una missione di pace assieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. A loro è dedicato questo albero, simbolo fin dall’antichità dell’immortalità dell’anima, perché riesce a risorgere dopo il passaggio del fuoco emettendo nuovi germogli”. A firmare il messaggio gli studenti e il personale dell’Iis Agrario “Luigi Castiglioni” di Limbiate”.

All’iniziativa era presente anche il sindaco Antonio Romeo.