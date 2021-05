SARONNO – La proposta dedicata alla creazione di uno spazio cimiteriale per gli animali da affezione ma anche il punto sulla situazione di Forza Italia a partire dalla sua recente nomina a responsabile provinciale. Sono i temi che affronteremo stasera all’Arena Biancoceleste lo spazio di approfondimento politico de ilSaronno con Mariaelena Pellicciotta.

Stasera l’intervista sulla pagina Facebook de ilSaronno e qui sotto

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.