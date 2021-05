SARONNO – I progetti dell’Amministrazione sul fronte della mobilità, il cantiere di via Roma, la nuova app attivata recentemente ma anche il debutto di Saronno coi comuni ciclabili. Sono alcuni dei temi che affronterà questa sera all’Arena biancoceleste Franco Casali assessore all’Ambiente, Mobilità, Politiche Energetiche, Partecipazione.

Qui la diretta alle 21 che troverete anche sulla pagina Facebook de ilSaronno e sul canale youtube

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.