A Ceriano Laghetto si scambiano libri e materiale scolastico

CERIANO LAGHETTO – Dalla fine di questo anno scolastico, sarà possibile scambiare e rivendere i testi scolastici usati o altro materiale scolastico come prodotti di cancelleria, strumenti musicali o strumenti da disegno, con altre famiglie di Ceriano Laghetto attraverso una nuova piattaforma software specializzata, in grado di mettere in contatto in maniera semplice ed intuitiva domanda e offerta. L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha aderito infatti alla piattaforma Giraskuola.it, che mette in relazione persone dello stesso Comune e con figli frequentanti lo stesso istituto scolastico, interessate ai libri di testo usati o altro materiale didattico, a partire da quelli adottati nella scuola secondaria di primo grado fino a quelli adottati alla scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivo primario della piattaforma è quello di fare incontrare le persone e favorire il risparmio e il riciclo dei prodotti della filiera scolastica. L’utilizzo del servizio è semplice: si entra nel sito www.giraskuola.it e si seleziona il Comune di residenza (in cui è attivo il servizio), poi il plesso scolastico, quindi la classe di appartenenza ed infine il testo che si intende vendere o acquistare. A quel punto vengono evidenziate le copie disponibili dello stesso testo. Nel caso in cui si fosse interessati a vendere o acquistare altro materiale scolastico si può fare la stessa cosa cercandolo o inserendolo nelle apposite categorie.

“Con questo servizio vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno così la possibilità di risparmiare economicamente sull’acquisto dei testi e del materiale scolastico e al tempo stesso fornire uno strumento di sostenibilità ambientale e responsabilità ecologica, evitando sprechi e distruzione di prodotti ancora in buono stato e riutilizzabili” spiega l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo.

Giraskuola è la piattaforma che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare, prestare, regalare libri di testo usati, a partire da quelli per le scuole secondarie di primo grado fino a quelli adottati alle superiori, e materiale scolastico. La piattaforma è offerta gratuitamente dal Comune di Ceriano Laghetto ai propri cittadini come servizio utile, ecologico e virtuoso.

29052021