Softball A1, Priscilla Brandi presenta Saronno-New Bollate di oggi

SARONNO – Secondo turno di campionato ed esordio casalingo per la Inox Team Saronno, che al campo di via De Sanctis oggi pomeriggio affronterà una neopromossa, la Lacomes New Bollate. “Le nostre nerazzurre, reduci da un’ottima trasferta in quel di Nuoro, dove hanno performato egregiamente sia in attacco che in difesa, affronteranno una squadra combattiva e piena di prospetti interessanti, con varie presenze nelle nazionali giovanili all’attivo; all’esordio le bollatesi sono state sconfitte in entrambi gli incontri dalla Taurus Donati Gomme Parma” riepilogano i dirigenti di casa.

I precedenti – Non esistono precedenti in campionato tra le due squadre. Tuttavia, nell’amichevole precampionato disputata a Saronno il 15 maggio, il risultato è stato una vittoria per 5-1 per la Inox Team Saronno.

Il programma odierno – Gara 1 avrà inizio alle 18; gara 2 inizierà 30’ dopo la fine del primo match. Qui sotto la video-intervista alla neo-saronnese Priscilla Brandi. L’incontro si tiene a porte chiuse per il pubblico, secondo le norme in vigore nell’emergenza coronavirus.

29052021