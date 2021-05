Softball A1, super Saronno. Ne sa qualcosa il New Bollate

SARONNO – Super Saronno: dopo Nuoro anche l’altra matricola del torneo, il New Bollate, viene nettamente battuto dalle saronnesi. Oggi pomeriggio e sera l’incontro sul diamante di via De Sanctis. Nella prima partita un punteggio molto ampio per le locali dell’Inox Team, è finita 20-3 con un Saronno che ha battuto tanto e con la lanciatrice Veronica Comar che ha concesso davvero pochissimi spazi alle avversarie. Da segnalare i fuoricampo della “solita” Andrea Filler, in formissima, di Giulia Longhi, e di Valeria Bettinsoli. Giò alla prima ripresa 12 punti per Saronno, più equilibrata la seconda (4-3) e 4-0 per le saronnesi la terza; è finita per “manifesta”.

Replay senza sorprese, con Saronno ha rivincere con largo margine, 9-0 per “manifesta” alla quinta ripresa. Da segnalare gli 11 strike out della lanciatrice saronnese, Kelly Barnhill (nella foto di archivio). L’Inox Team Saronno resta al comando della classifica di regular season, al secondo turno (3′ e 4′ giornata), a punteggio pieno.

29052021