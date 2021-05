SARONNO – “Spero risolviate la situazione di terrore prima che sfoci in situazioni più gravi”. Così si conclude l’esposto di un papà saronnese al comando di polizia locale cittadino in merito alla difficile situazione che vivono diversi ragazzi.

Il papà segnala “la presenza di una baby gang che svolge azioni criminali nelle vicinanze della stazione ferroviaria e zona scuole superiori”.

Il genitore descrive le indicazioni avute dalle vittime: “I ragazzi che sono stati purtroppo coinvolti in questi spiacevoli incontri (quasi giornalieri) raccontato di un gruppo di giovani stranieri tra i 15 e i 17 anni”. La banda sarebbe formata da 5/6 ragazzi.

Il modus operandi è sempre lo stesso: i ragazzi vengono presi di mira alle fermate dei pullman “seguiti e avvicinati da alcuni dei componenti della banda che li strattonano per verificare la presenza di catenine d’oro o altri oggetti di valore”.

A mettere in guardia gli studenti anche un insegnante dell’Itis Riva che ha raccontato agli alunni quanto “successo ad un suo alunno che ha subito il furto della collanina d’oro”. “Durante la rapina il ragazzo è stato picchiato, successivamente questo ragazzo ha rincorso i componenti della baby gang per recuperare il suo oggetto di valore, nel percorso di fuga un criminale è finito contro un auto che percorreva la strada vicino al Santuario cadendo a terra, ma è stato subito portato via dagli altri componenti della gang”.

Il genitore segnala la presenza dei membri della gang anche sui pullman extraurbani che accompagnano a casa i ragazzi.

La richiesta rivolta anche al sindaco Augusto Airoldi è quella di un tempestivo intervento per cercare di riportare la serenità nel quartiere.

2905201