LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – All’ottava giornata il campionato di Eccellenza che propone tutte le partite odierne alle 15.30. L‘Ardor Lazzate ospita l’ostico e quotato Gavirate per una gara dall’esito incerto. Arbitro sarà Leonardo Spinelli di Milano (assistenti Andrea Ferrais di Milano e Lorezo Jacopo Cattaneo di Bergamo). Mentre la capolista Varesina è di scena in casa a Venegono Superiore contro l’abbordabile Vergiatese; arbitro Edoardo Allegri di Mantova (assistenti Marco Tonti di Brescia e Michele Bevilacqua di Bergamo). Gli altri incontri odierni sono Base 96 Seveso-Pontelambrese, Brianza Olginatese-Milano city, Castanese-Luciano Manara, mentre riposa la Sestese.

Classifica: Brianza Olginatese e Varesina 15 punti, Milano city e Vergiatese 10, Base 96 Seveso, Ardor Lazzate e Gavirate 8, Sestese 5, Luciano Manara 4, Pontelambrese 3, Castanese 2.

Come vederle – L’incontro della Varesina viene proposto un diretta Facebook sulla pagina “Varesina calcio” mentre non è annunciata la trasmissione dell’incontro dell’Ardor Lazzate. Le partite, per le norme legate all’emergenza coronavirus, si disputano a porte chiuse e dunque senza la presenza di spettatori in tribuna. Ingresso riservato a giocatori, staff e giornalisti.

(foto: un precedente incontro di Eccellenza)

30052021