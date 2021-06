Gerenzano, tombino “ribelle” davanti alle scuole: Comune dispone sistemazioni

GERENZANO – Malgrado fosse già stato ripulito, si è di nuovio intasato; il riferimento va al tombino nei pressi della scuola Papa Giovanni XXIII e la Lega ha accusato l’Amministrazione civica di scarsa attenzione per le manutenzioni.

La replica, con ironia, della lista civica di maggioranza, Insieme e libertà per Gerenzano.

Ci concediamo un post volutamente ironico perché è avvilente dover rispondere ad un’opposizione che utilizza il mal funzionamento di un tombino stradale per concludere che quest’amministrazione sia incapace e incurante delle manutenzioni. Ebbene sì, abbiamo un tombino ribelle e contestatore ma contemporaneamente inutile. Nonostante ad ottobre 2020 ne avessimo richiesto la pulizia, dopo alcuni interventi fatti con il personale del comune (vedi allegata richiesta alla società Alfa srl, gestore del sistema idrico integrato) e nonostante l’intervento di pulizia effettuato con apposito mezzo per lo spurgo nel mese di novembre 2020, come da report della società Alfa, il tombino ha ripreso a non funzionare. Evidentemente, come per una parte dell’opposizione, non ha capito il proprio ruolo. Se fosse stato capace di attenersi al compito a lui assegnato, oggi, alunni e genitori non si bagnerebbero i piedi, visto che si trova in prossimità di uno degli ingressi scolastici.

Così potrebbe fare anche questa parte di opposizione proponendo idee costruttive e lavorando per fare il meglio e non per essere contro “a prescindere”. Forse, pensiamo noi, al tombino non è rimasto altro che protestare in questo modo, così che qualcuno si accorga che esiste! Prossimamente l’amministrazione risolverà anche questo problema tecnico ma, forse, non cambierà l’atteggiamento del pozzetto…. anche se potrebbe riprendere il suo corretto funzionamento.

Da ultimo vogliamo ricordare che quanto ha fatto questa amministrazione sia in generale che in particolare per le manutenzioni in questi 10 anni, forse tra i più difficili, lo ha già dimostrato e argomentato più volte, ed è riuscita a trasformare il paese in una realtà sicuramente molto più vivibile di quando lo ha avuto in consegna, nell’ormai lontano 2012. A voi ogni riflessioni con un pizzico d’ironia.

03062021