SARONNO – Grande allarme in città per gli episodi di micro-criminalità, nel mirino giovani e giovanissimi, avvenuti di recente ad opera di una “baby gang“. Ad intervenire sull’argomento il saronnese Paolo Bocedi, membro della commissione comunale sicurezza e presidente dell’associazione anti-racket Sos Italia libera.

E’ da una vita che chiedo piu attenzione nella zona stazione, luogo frequentato da spacciatori e banditi di ogni genere. Ora ci mancavano pure le “baby gang”, che sono le più intollerabili e più pericolose. Sindaco, la sicurezza non è un optional , ecco perché insisto con il protocollo di intesa, che alcuni mesi fa le avevo ampiamente spiegato a voce nel suo ufficio presente anche il comandante Giuseppe Sala della polizia locale, in modo di organizzare un tavolo operativo e di studio a contrasto della criminalità organizzata e non.

Insisto per l’istituzione di ronde da parte di ex appartenenti alle forze dell’ordine, più telecamere e dotazione di taser alla polizia municipale che con la loro presenza contrastano lo spaccio di droga e l’illegalità. Ha perfettamente ragione quel papà preoccupato per suo figlio , quello è un primo campanello d’allarme! Bisogna sempre ascoltare le grida dei cittadini.

04062021