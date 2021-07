CARONNO PERTUSELLA – Gita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso per i soci del Vespa club di Caronno Pertusella che l’altro giorno con le loro motociclette hanno raggiunto la località sul lago Maggiore, per una visita dello storico monastero, e poi un momento conviviale. Per tutti una giornata nel segno del relax, in sella ai propri veicoli: tante le “Vespe” a mettersi in movimento ed il loro passaggio ha certo attirato attenzione e curiosità da parte dei cittadini che hanno avuto occasione di “incrociare”.

Nei giorni scorsi soci e simpatizzanti del Vespa club avevano partecipato anche a Scalmanights, l’evento nusicale e conviviale che si è tenuto in piazza Vittorio Veneto a Caronno Pertusella, con la loro area di posteggio che è diventata una visitatisso museo a cielo aperto delle Vespe.

(foto: alcuni momento della visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso da parte dei soci del Vespa Club di Caronno Pertusella)

20072021