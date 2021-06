SARONNO – Si sono lasciati alle spalle una scia di danni e sporco i vandali che nella notte tra martedì e mercoledì hanno preso di mira alcune attività del primo tratto di via Varese. Il blitz è stato scoperto stamattina dai proprietari che hanno avvisato i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo in mattinata.

Secondo una prima ricostruzione i vandali, sicuramente diverse persone, sono entrate prima nel punto vendita di cibo per animali che aprirà a brevissimo. Hanno preso gli estintori e li hanno svuotati all’interno e nel negozio accanto dopo aver scardinato la porta. Quindi hanno preso una sedia e sono entrati da una finestrella negli uffici del negozio di prodotti elettrici ed elettronici hanno messo tutto a soqquadro facendo anche diversi dispetti come mettere in disordine e danneggiare delle ordinazioni. Sono quindi usciti asportando una stampante, un computer e uno scanner che sono stati ritrovati poco più avanti completamente divelti in un parcheggio insieme ad alcuni oggetti del negozio di animali. Hanno divelto la porta d’ingresso del negozio di parrucchiera bloccandola. Prima di andarsene hanno realizzato alcuni scritte con vernice spray nera e hanno urinato sotto i portici.

Un blitz distruttivo fatto di dispetti e vandalismi che è stato studiato nei dettagli visto che i vandali hanno persino spostato la telecamere di videosorveglianza per evitare di essere ripresi.

Per i commercianti presi di mira ma anche per i residenti della zona tanta amarezza per i danni economici, i materiali da sostituire, il tempo perso per un gesto che resta assolutamente inspiegabile.

09062021