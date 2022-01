x x

SARONNO – Uno spesso strato di vernice grigia così nelle ultime ore l‘Amministrazione comunale ha cancellato tutti i graffiti realizzati in città. E’ stato cancellato quello contro il presidente del consiglio dei Ministri Mario Draghi realizzato all’ex Cantoni in via Miola insieme a slogan sul carovita, sfratti e greenpass tutti coperti.







Non c’è più traccia anche di quelli fatti sui muri del polo scolastico saronnese, dal muro del seminario al muro sotto l’edicola sacra di via Istria, contro la morte dello stagista Lorenzo Parelli.

Sono invece ancora sul muro quelli che hanno danneggiato il murales dedicato alla scuola e alla città dagli studenti del liceo Legnani sul passaggio pedonale che collega via Carso con via Volonterio.







