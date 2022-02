x x

SARONNO – A meno di una settimana dell’intervento dell’Amministrazione comunale che ha fatto coprire le scritte contro la morte dello stagista Lorenzo Parelli i muri del polo scolastico tornano ad essere coperti di graffiti.

Sopra gli strati di vernice bianca e grigia sono comparsi nuovo slogan scritti con vernice spray nera.

Le due scritte più grandi sono state realizzate con caratteri cubitali sui muri del parco dell’ex Seminario: una “Saronno antifascista” lungo via Varese e una “Il problema non è l’immunità di gregge… il problema è il gregge” all’incrocio con la traversa senza uscita che porta al passaggio pedonale che porta alle scuole superiori. Entrambi i graffiti sono accompagnati da simboli anarchici come quelli realizzati sull’ex sede dei trasporti dall’altra parte delle strada.

Qui il tema, per tutte le scritte è quello del no al “Green pass”

