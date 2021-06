SARONNO – Mattinata movimentata in piazza Repubblica dove la sosta selvaggia ha reso necessario non solo l’intervento della polizia locale ma anche la chiusura della zona del parcheggio regolato con la zona disco.

In sostanza intorno alle 10 due auto posteggiate nella seconda metà del parcheggio, quelle con le auto in fila, hanno bloccato il passaggio ad un mezzo di Econord. Il conducente ha provato a fare e rifare la svolta sinistra ma non riusciva proprio a passare.

Così ha chiesto l’aiuto agli uomini del comando di polizia locale che del resto ha base proprio in piazza Repubblica. I vigili prima hanno chiuso il parcheggio e poi con pazienza hanno aiutato il camion a liberarsi. E’ stato necessario rimuovere due auto una Bmw x4 e una Volkswagen Up. Al loro ritorno i conducenti troveranno un’amara sorpresa non solo dovranno andare a recuperare l’auto al deposito ma ad attenderli c’era anche una sanzione per divieto di sosta e le spese di rimozione forzata da pagare.

(foto archivio)

