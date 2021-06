SARONNO – Taglio del nastro questa sera per l’arena estiva di Saronno come sempre allestita nel cortile del centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario. Con il sindaco Augusto Airoldi, ospite il “mago” degli effetti speciali, il saronnese Andrea Leanza, accolto da vera “superstar”, e non sono mancate le richieste di autografi. C’era anche l’assessore comunale alla Cultura, Laura Succi, ed è andata in scena la proiezione del film “L’Inferno”, film muto del 1911, che mette in scena la prima cantica della Divina Commedia utilizzando per le didascalie i versi danteschi.

Buona risposta del pubblico, quasi tutti i posti disponibili secondo le regole dell’emergenza covid sono stati occupati. Soddisfatto il responsabile dell’arena estiva Vittorio Mastrorilli: “Un ottimo risultato di ritorno di pubblico, considerando che comunque è una proposta con la quale siamo andati un po’ al di fuori dal canonico”.

(foto: alcuni momenti in vista del debutto dell’arena estiva, sabato sera)

12062021