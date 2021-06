SARONNO – Doppia vittoria come da pronostico per la capolista Inox Team Saronno contro l’ostico Old Parma, sabato pomeriggio e sera nell’ultima giornata di andata di serie A1.

La cronaca – Gara 1 inizia subito bene per l’Inox Team Saronno, arrivano 2 punti con un fuoricampo di Andrea Filler alla prima ripresa, 6 punti alla seconda ripresa, mentre per Parma giunge un punticino arriva alla terza ripresa: 8-1 con vittoria per manifesta del Saronno del presidente Massimo Rotondo.

In Gara 2, alla terza ripresa decisiva con 2 eliminate e 2 strike la valida della capitana Giulia Longhi che frutta due punti alle saronnesi, portando il risultato sul 2-0. Alla quinta ripresa un errore consente a Saronno di incassare il 3-0; nel finale le parmensi cercano la rimonta ma finisce 4-2 per la squadra di casa.

A Nuoro sempre sabato pomeriggio e sera il “tranquillo” successo sul Banco di Sardegna da parte della Rheavendors Caronno Pertusella.

(foto: alcune fasi del match)

