SARONNO – Sconfitta in trasferta per il Bc Saronno sul diamante di Avigliana contro i locali Bees, seconda forza del campionato di baseball serie C alle spalle della capolista Porta Mortara. L’incontro è terminato 11-1.

Nel softball, serie A1, nel girone A Inox Team Saronno piazza la doppietta senza concedere valide e mantiene il margine sulle inseguitrici MKF Bollate, vincente nel “derby” con Lacomes New Bollate, e Rheavendors Caronno, corsara in terra sarda. Nel girone B la sorpresa arriva da Forlì con Caserta che strappa un successo in casa del Poderi dal Nespoli Forlì. Risultati girone A – Mkf Bollate–New Bollate 7-0 (5′); 9-0 (5′), Banco di Sardegna Nuoro–Rheavendors Caronno 2-4; 0-12 (5′), Inox Team Saronno–Taurus Donati Gomme Old Parma 8-1 (5′); 4-2. Classifica girone A: Inox Team Saronno (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); MKF Bollate (7-3, .700); Rheavendors Caronno (6-4, .600); Taurus Donati Gomme Old Parma(5-5, .500); Banco di Sardegna Nuoro (3-7, .300); Lacomes New Bollate (0-10, .000).

(foto archivio: una immagine di un precedente match del Bc Saronno sul proprio campo di via Ungaretti)

13062021