UBOLDO / LIMBIATE – Incidente stradale questo pomeriggio alle 17.15 a Uboldo: è successo in via Risorgimento nel tratto fra via XX settembre e via Natale. Un giovane di 17 anni è caduto dalla sua bicicletta, per soccorrerlo sul posto è arrivata una ambulanza del Sos Uboldo; il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Legnano; ha riportato alcune contusioni ma non è apparso in pericolo di vita.

Oggi a Limbiate alle 18.20 sulla statale 527 Saronno-Monza all’altezza della grande rotatoria nei pressi di piazza Tobagi un tamponamento fra due automobili, una ragazza di 31 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è intervenuta una pattuglia della polizia locale limbiatese ed una ambulanza della Croce d’argento e la giovane è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni.

Tamponamento fra due auto oggi alle 7.40 ad Appiano Gentile in via della Resistenza: un uomo di 48 anni è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato da una ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Tradate.

Tamponamento tra due auto oggi anche a Cesano Maderno: alle 9.15 lo scontro in corso Roma, due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, un uomo di 59 anni ed una donna di 75 anni. Sul posto due ambulanze del Sos, i feriti (non gravi) sono stati trasportati all’ospedale di Desio.

15062021