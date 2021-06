SARONNO – Hanno svegliato centinaia di saronnesi anche a grande distanza da piazza Libertà ma nessuno, almeno per il momento, ne sa nulla. Sono i fuochi artificiali sparati ieri sera in piazza Libertà poco prima di mezzanotte.

Lo spettacolo pirotecnico offerto da un ignoto saronnese ha suscitato molto curiosità in città. Qualcuno ha pensato ad una ricorrenza cittadina di cui non era a conoscenza, qualcuno ad un’iniziativa dell’Amministrazione comunale altri ad un festeggiamento estemporaneo per l’avvio della zona bianca con la contestuale fine del coprifuoco.

Il Comune smentisce che si tratti di una propria iniziativa e del resto al comando della polizia locale non risultano richieste di autorizzazioni per lo spettacolo. Il mistero resta fitto anche se molti saronnesi sui social hanno ringraziato l’anonimo che ha regalato uno spettacolo di luci e colori che ha animato la prima notte di zona bianca.

Il video di parte dello spettacolo pirotecnico è stata anche condiviso sui social da chi è riuscito a vederlo da balconi e finestre di casa.

(fotogramma del video condiviso in Sei di Saronno se…)