SARONNO – Sono partite dalle immagini della videosorveglianza le indagini della polizia locale per cercare di chiarire chi abbia realizzato i fuochi d’artificio che lunedì notte hanno colorato il cielo saronnese sopra piazza Libertà.

Al momento le indagini sono in corso che è emerso che ad agire è stata una persona sola: sarebbe arrivato in piazza con un sacchetto pieno del necessario, ha predisposto tutto e poi ha avviato lo spettacolo prima di dileguarsi.

Insomma al momento l’ipotesi più concreta al momento sembra essere quella dell’azione estemporanea di un saronnese. Anche perchè non sono state richieste autorizzazione come invece prevede la prassi in questi casi.

Nelle ultime ore sono state formulate dai saronnesi le ipotesi più fantasiose: dai festeggiamenti per la fine del coprifuoco a quelli per la nascita di un bimbo, dal papà che festeggia il fidanzamento della figlia ad ipotesi decisamente meno lecite.

(foto condivisa su sei di Saronno se…)

16062021