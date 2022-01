SARONNO – E chi se lo aspettava? Nella Saronno senza eventi ufficiali per l’emergenza covid, la voglia di divertirsi almeno a Capodanno è “esplosa”, letteralmente, poco dopo mezzanotte nella centralissima piazza Avis. Qualche cittadino, evidentemente, si è auto-organizzato ed ha dato vita ad un vero e proprio spettacolo pirotecnico. Non qualche botto qua e là, ma un vero e proprio show che ha retto il confronto degli spettacoli con fuochi artificiali del passato, quelli “ufficiali”. E’ durato una decina di minuti, richiamando a metà corso Italia, dove c’è piazza Avis, tutto quelli che erano a spasso a quell’ora.

Tutti col naso all’insù, i fuochi sono stati decisamente spettacolari e apprezzati. E’ vero, era in vigore per Capodanno l’ordinanza comunale che vietava i botti, ma nessuno tra i passanti è sembrato farci caso. Anzi, non è mancato un ideale ringraziamento a quel saronnese o quei saronnesi che per offrire un simile show ai concittadini ha evidentemente messo mano al portafoglio, con una spesa che sicuramente non è stata trascurabile, tutt’altro.

Non sono stati gli unici fuochi d’artificio che si sono visti la scorsa notte nel cielo di Saronno, ma in questo caso si è trattato di un vero e proprio show. Che ha sorpreso i cittadini che a quell’ora si erano radunati in centro per festeggiare Capodanno.

01012022