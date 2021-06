UBOLDO – Nel cortile dell’oratorio di piazza Conciliazione ad Uboldo è tornata la musica: a provare di nuovo tutti insieme sono stati in una calda serata estiva, l’altro giorno, i musicisti del Corpo “Orchestra a fiati” Santa Cecilia del paese. Che ringraziano le autorità parrocchiali per avere fornito uno spazio dove ritrovarsi e riprendere a suonare, all’aperto e che consentisse il distanziamento e la massima sicurezza anche sotto il profilo anti-covid.

C’è già anche la data del prossimo appuntamento, per proseguire a fare buona musica: “Lunedì finalmente ci siamo ritrovati per tornare a suonare insieme. Grazie a tutti per i momenti spensierati e sereni trascorsi e grazie a don Andrea per aver messo a nostra disposizione lo spazio dell’oratorio. A lunedì prossimo” dicono i musicisti del Santa Cecilia.

(foto: alcune immagini del corpo musicale “Orchestra a fiati” Santa Cecilia di Uboldo, che si è ritrovato negli spazi del cortile dell’oratorio del paese)

