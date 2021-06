SARONNO – Emergono i primi particolari sulla rapina messa a segno oggi pomeriggio, nel pieno dello shopping saronnese, in via San Cristoforo ai danni della rinomata gioielleria all’intersezione con via San Giacomo.

Poco dopo le 17 nel punto vendita dove era presente il personale ed un paio di clienti sono entrati due uomini con il volto coperto da una fascia e dalla mascherina. Hanno estratto una pistola, che poi si è rivelata essere una scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza, e hanno legato tutti i presenti.

Quindi si sono impossessati dei prezzi più preziosi dell’attività, per un valore complessivo stimato in questa fase tra i 6 e gli 8 mila euro. Mentre lasciavano il punto vendita sono stati inseguiti dal titolare dell’attività commerciale e dal carabinieri di quartiere che stava passando proprio in quel momento nelle vicinanze ed è intervenuto con rapidità. I malviventi si sono quindi lasciati alle spalle la refurtiva e anche alcune munizioni a salve per rallentare il militare, il titolare e alcuni passanti. Avevano un buon vantaggio e sono riusciti a dileguarsi.

I carabinieri hanno subito avviato rilievi e accertamenti per identificare la coppia di malviventi. E’ anche stato passato al setaccio il centro storico davanti a decine di curiosi che si sono radunati davanti al punto vendita dietro al nastro bianco e rosso.

