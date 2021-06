CARONNO PERTUSELLA – Se il Saronno corre, le altre due lombarde, impegnate oggi nel derby, si pestano i piedi a vicenda: l’MKF Bollate si aggiudica gara uno per 9-0 al sesto inning, la RheaVendors Caronno risponde prendendosi gara due con il minimo sforzo (1-0). Nella prima partita importante è stata la prestazione di Greta Cecchetti, che con sei riprese shutout e 13 strikeout silenzia l’attacco caronnese. Bollate muove le acque nel secondo inning dove il primo triplo stagionale di Maida Micheloni frutta i primi due punti dell’incontro, segnati da Giorgia Fumagalli e Irene Costa. Gli ospiti aggiungono un altro punto nel terzo ancora con una valida da punto di Giorgia Fumagalli per poi chiudere il match tre inning più tardi con sei punti frutto di due singoli da punto di Sara Camisasca e Laura Bigatton e di un triplo da due punti di Elisa Cecchetti. In gara due è Yilian Tornes l’assoluta protagonista: la lanciatrice cubana si prende cura dell’attacco campione d’Italia in carica con una partita completa senza subire punti con appena quattro valide subite e 10 strikeout messi a segno. L’unico punto di tutta la partita arriva nella parte bassa del primo inning con una volata di sacrificio di Chiara Ambrosi contro una Laura Bigatton che subisce la valida di Alicart, spostata poi in terza proprio su un errore di tiro della lanciatrice bollatese su bunt di Melany Sheldon. Per la Bigatton uno sfortunato incidente che macchia una buona prova da cinque riprese con due valide subite, tre basi su ball e cinque strikeout messi a segno.

