Fbc in Promozione, Guaglianone: “Investire sullo sport per la ripartenza è già una vittoria”

SARONNO – E’ l’ex assessore allo Sport ora capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone il primo a commentare la notizia della fusione dell’Fbc Saronno con il Gorla che permetterà alla società saronnese di militare nel campionato di Promozione. Del resto Guaglianone è uno storico supporter dei biancocelesti.

“Ripartire investendo nello sport è sempre un bel messaggio – esordisce il consigliere comunale – In questi anni di pandemia dove tanto hanno sofferto le società sportive a tutti i livelli, unire le forze è necessario se si vuole non semplicemente sopravvivere ma migliorare e crescere. Unirsi per progetti comuni è una possibilità da cogliere ovviamente senza dimenticare la propria identità, storia e tradizione.

L’Fbc Saronno l’ha fatto prima nel settore giovanile ed ora per la prima squadra. Anche altre realtà saronnesi lo stanno facendo come Amor e Robur e ne sono contento per le società, per gli atleti di tutti i livelli, per la città e per il calcio.

Lo stadio è pronto e spero di tornare a vederlo con gli spalti pieni di appassionati per poter ricominciare a tifare insieme Fbc Saronno. Anche questo sarà un segnale tangibile del ritorno alla normalità come stiamo vedendo negli stadi europei. Viva il lupo per questa nuova avventura.