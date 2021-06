Origgio, codice Qr sbagliato sul bollettino Tari: in banca non si riesce a pagare

Origgio, codice Qr sbagliato sul bollettino Tari: in banca non si riesce...

ORIGGIO – Problemi a Origgio con la Tari, la tassa sui rifiuti: nelle bollette recapitate alle famiglie dalla società (esterna al Comune) che si occupa della riscossione, il codice Qr è errato e così quando si va in banca per pagare, non viene riconosciuto e non è possibile saldare il dovuto.

L’assessore comunale al Bilancio di Origgio, Andrea Palomba, è intervento ed ha chiesto di individuare una soluzione alternativa, per consentire comunque ai cittadini di pagare lo stesso la rata unica, nel rispetto dei tempi previsti; allo sportello predisposto in Municipio ad Origgio in via Dante già nei giorni scorsi e che sarà aperto anche sabato 26, e oi lunedì, martedì e mercoledì prossimi dalle 9 alle 13.

(foto archivio: una immagine del palazzo comunale in centro ad Origgio. C’è uno sportello dove è possibile pagare i bollettini che riportano il codice qr Tari sbagliato e quindi che non è possibile saldare recandosi in banca, perchè non viene riconosciuto)

