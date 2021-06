SARONNO – La capitana dell’Inox Teasm Saronno, Giulia Longhi, e Fabrizia Marrone anche lei della squadra saronnese hanno fatto parte oggi della delegazione di atleti olimpici dell’Italia che al Quirinale a Roma hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tutto in vista delle Olimpiadi di Tokyo, ormai imminenti.

Una occasione, per il presidente Mattarella, di incoraggiare le azzurre in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. L’incontro è stato peraltro anche trasmesso in diretta tv oggi a mezzogiorno su Rai2. Longhi e Marroni fanno ovviamente parte dell’Italia del softball, protagonista di una storica qualificazione alle Olimpiadi e che nel torneo olimpico se la vedranno con le altre 5 milgiori squadre del mondo, per l’assegnazione delle medaglie. Si inizia il 21 luglio, e le azzurre giocheranno fra Fukushima e Yokohama ed affronteranno Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Giappone e Australia.

(foto: il gruppo delle atlete azzurre oggi a Roma per l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fra le atlete anche le saronnesi Giuia Longhi e Fabrizia Marrone)

