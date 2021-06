SARONNO – La notizia del malore all’hub vaccinale è stata la più letta nella giornata di ieri

Mobilitati, carabinieri, polizia e vigili del fuoco per l’infortunio sul lavoro in via Mazzini

Degrado all’ex campo da softball, proteste dal Matteotti

Trend dell’estate in spiaggia? Uno è made in Saronno

https://ilsaronno.it/2021/06/22/in-spiaggia-il-trend-e-

ordinare-e-prenotare-con-il-qr-code-made-in-saronno-lo-dice-anche-la-repubblica/

Calderazzo in prima linea per il parco Aquilone

Cordiano, saronnese nel campionato hockey svizzero