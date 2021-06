LUMEZZANE – L’Az Robur Saronno si prepara alla partitissima di sabato sera, finale del campionato di basket maschile serie C Gold, che vale un posto nella prossima serie B: avversario, sul neutro di Chiari, la formazione ella Virtus Lumezzane. Cosa si dice nella cittadina del Bresciano di questa sfida? Alla Virtus ricordano che “la Robur Saronno è stata prima classificata del girone C” e che i saronnesi vantano “un roster di altissimo livello! Sarà una vera e propria battaglia!”

In verità anche il Lumezzane. che ha compiuto un percorso di regular season nel proprio girone molto simile a quello del Saronno, ovvero da protagonista dall’inizio della stagione, appare decisamente ben attrezzato, con molti giocatori che hanno militato nelle categorie superiori. La finale si gioca al palazzetto dello sport di Chiari questa sera alle 21, partita secca; con accesso consentito solo a 60 spettatori (30 per parte) a causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus.

Per raggiungere la finale Saronno ha sconfitto in semifinale il Romano basket.

(da Facebook: la formazione della Virtus Lumezzane)

