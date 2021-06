Caronno Pertusella, fiamme nel parchetto di via Piave

CARONNO PERTUSELLA – Vandalismo al parchetto di via Piave; a ieri mattina qualcuno si è divertito a danneggiate ed appiccare il fuoco ad uno dei tavoli per il pic nic. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri per un sopralluogo. Il gesto teppistico ha reso inservibile il tavolo in legno e relative panche; il tutto dovrà adesso essere sostituito.

Sono in corso gli accertamenti per fare luce sull’accaduto e provare a risalire al responsabile o responsabili: nel caso i vandali fossero identificati, non solo andrebbero incontro ad una denuncia penale ma si troverebbero anche a dovere risarcire i danni causati con il loro comportamento. Intanto l’Amministrazione civica ha subito disposto le sistemazioni del caso.

(foto da Facebook: il particolare di una immagine dell’intervento di carabinieri e dei vigili del fuoco al parco giochi di via Piave a Caronno Pertusella, che è stato preso di mira dai vandali)

26062021