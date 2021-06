SARONNO – E’ stato don Ambrogio Dones ha presiedere questa mattina la messa con il simbolico “incendio del pallone” per la patronale, in San Pietro e Paolo. Oltre al sindaco Augusto Airoldi ed al presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli, in chiesa erano presenti gli assessori comunali Novella Ciceroni, Alessandro Merlotti, i consiglieri comunali Mauro Lattuada, Cristiana Dho, Pierangela Vanzulli e Raffaele Fagioli, C’erano anche il comandante della Compagnia cittadina della Guardia di finanza, capitano Gaia Sorge; quello della stazione carabinieri, il luogotenente Nicola Muscettola, e quello della polizia locale, Giuseppe Sala; con le crocerossine.

Ad aprire la celebrazione il prevosto don Armando Cattaneo che ha ricordato gli anniversari dei religiosi saronnesi o che operano a Saronno. Tanti i fedeli che si sono radunati, dalle 10, nel tempio sacro di piazza Libertà per questo appuntamento religioso che rientra nella tradizione cittadina.

Il rito dell’accensione del “pallone” è simbolo e richiamo del “martirio dei patroni, cioè della loro testimonianza al Vangelo fino a subire la morte per Cristo”. In sostanza prima della celebrazione viene bruciato (in tutta sicurezza) un pallone di ovatta posto sopra l’altare.

(foto: alcuni momenti del rito celebrato in prepositurale)

