SARONNO – Grande partecipazione ed entusiasmo sabato al gazebo allestito in piazza Libertà per il progetto Patabici primo importante obiettivo della neonata associazione Cristalli d’Argento Aps presieduta da Daniele Etro. Ieri sono state messe in vendita le “patate della solidarietà” per raccogliere i fondi per regalare speciali biciclette ad anziani fragili della città e non solo.

“Siamo un gruppo di persone – spiegano i Cristalli d’Argento – che hanno a cuore gli anziani e le loro problematiche, che lavorano o hanno avuto esperienze dirette in Rsa come operatori, rappresentanti delle istituzioni e parenti di persone ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali”. Non ha caso il gruppo ha già contattato le rsa di Saronno ma anche quella di Caronno Pertusella.

Il primo progetto da concretizzare è quello di un’innovativa idea per regalare agli anziani la possibilità di vivere la città.

E’ una bicicletta con un seduta comoda davanti su cui può essere caricato l’anziano. È stata aperta anche una raccolta fondi su GoFundMe proprio allo scopo di arrivare alla cifra necessaria per acquistare questi mezzi di locomozione ecologici e comodi: “Vogliamo creare un servizio taxi per gli anziani della nostra città: portarli a bere un caffè, a fare una passeggiata, ad eseguire piccole commissioni quotidiane. La finalità è mantenere il contatto dell’anziano col territorio in massima sicurezza e comodità – spiegano gli attivisti – Ricevere questo sostegno per noi è molto importante, perchè crediamo di rendere il servizio disponibile a più persone, favorendo la socializzazione dell’anziano fragile. Dopo questo lungo periodo di isolamento pensiamo sia fondamentale sfruttare la bella stagione per far uscire gli anziani il più possibile”.