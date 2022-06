x x

SARONNO – Si è conclusa lo scorso martedì 31 maggio la prima edizione del corso volontari in ambito geriatrico proposto dall’associazione Cristalli d’argento, con la collaborazione di Unitre Saronno.

Con la consegna degli attestati di partecipazione a Casa di Marta, i 28 volontari hanno concluso il percorso attraverso tematiche di salute e etica, realizzato in collaborazione con Unitre.

“Grazie mille a tutti partecipanti – concludono dall’associazione Cristalli d’argento – grazie ai futuri volontari, grazie ai docenti che hanno donato il loro tempo per serate di formazione molto intense.”

Altissimo il numero di adesioni: il successo del corso porterà ad una seconda edizione che avrà inizio il prossimo ottobre.

“Nel frattempo – affermano i volontari – vi terremmo aggiornati sulle nuove iniziative che intraprenderemo sul territorio e non solo nei prossimi mesi.”

(foto d’archivio: una passata iniziativa di Cristalli d’argento)

