SARONNO – Nell’ultimo appuntamento il “Pata-bici” erano state mostrate delle foto ma ieri i volontari di Cristalli d’argento hanno portato la bici-risciò che vorrebbero donare alle Rsa cittadine in piazza Libertà.

Durante il gazebo per la nuova iniziativa “Dona un bicchiere” infatti era presente un modello della bici-risciò con la possibilità di effettuare prove e test.

Si tratta di un’innovativa idea per regalare agli anziani la possibilità di vivere la città.

E’ una bicicletta con un seduta comoda davanti su cui può essere caricato l’anziano. È stata aperta anche una raccolta fondi su GoFundMe proprio allo scopo di arrivare alla cifra necessaria per acquistare questi mezzi di locomozione ecologici e comodi: “Vogliamo creare un servizio taxi per gli anziani della nostra città: portarli a bere un caffè, a fare una passeggiata, ad eseguire piccole commissioni quotidiane. La finalità è mantenere il contatto dell’anziano col territorio in massima sicurezza e comodità – spiegano gli attivisti – Ricevere questo sostegno per noi è molto importante, perchè crediamo di rendere il servizio disponibile a più persone, favorendo la socializzazione dell’anziano fragile”.

Una proposta apprezzatissima almeno a giudicare dai tanti saronnesi che si sono avvicinati per chiedere informazioni.