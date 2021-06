CERIANO LAGHETTO – Si è ripetuta lo scorso fine settimana l’ormai periodica pulizia del verde a Ceriano Laghetto. Impegnato come sempre anche il sindaco, Roberto Crippa, che ha quindi tracciato un bilancio positivo dell’iniziativa.

“Dopo una mattinata trascorsa tra pulizia del bosco con annessa consegna delle borse di studio ai nostri studenti più meritevoli e consiglio comunale con importantissime delibere, non poteva mancare un escursione nella campagna cerianese, guardate che spettacolo questo grano… oro di Ceriano Laghetto” rimarca il sindaco Crippa.

Ovviamente, tutte le iniziative si sono svolte nel rispetto delle norme anti-covid in vigore in Lombardia.

