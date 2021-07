SARONNO – Ieri sera più gente, più negozi aperti, più movida nel centro storico di Saronno per la tradizionale iniziativa estiva che con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione commercianti cerca di coinvolgere le attività del quartiere, con apertura prolungata per negozi e locali. Rispetto a giovedì scorso, col tempo incerto, ieri in una calda serata estiva sono state molte le persone, soprattutto giovani e giovanissimi, che si sono concesse una passeggiata serale nella zona pedonale, con i tavolini dei bar che si sono presti riepiti o quasi. E con alcune attività che hanno anche offerto dei momenti musicali; c’era la cantante ad inizio via San Cristoforo, c’era il dj all’angolo di via Garibaldi, ed una band in piazza Libertà all’angolo con via Roma al Pigreco; musica anche in vicolo Pozzetto. Il tutto sino alle 23.30, con appuntamento poi a giovedì prossimo quando non mancheranno ulteriori iniziativa per ravvivare l’estate in centro.

(foto: ieri sera il centro di Saronno)

02072021