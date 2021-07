UBOLDO – L’Amministrazione del sindaco Luigi Clerici investe sul sostegno alle famiglie. Nell’ultimo consiglio comunale è stato deciso di investire nel sostegno dei centri estivi e l’importo messo a disposizione è più che raddoppiato rispetto all’anno scorso, superando i 50.000 euro.

“Abbiamo voluto promuovere e sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative – spiega il vicesindaco Laura Radrizzani – allo stesso tempo contribuire a qualificare e ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione, mediante esperienze utili per bambini e ragazzi”.

C’è anche un attenzione in più per un servizio su misura essenziale: “Abbiamo voluto sostenere le famiglie dei bambini diversamente abili​ mediante un ulteriore contributo economico settimanale al fine di compartecipare alle spese che la famiglia dovrà sostenere per incaricare un educatore al fine di garantire al proprio figlio la necessaria assistenza durante la frequenza al centro.

(foto archivio)

02072021