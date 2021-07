CERIANO LAGHETTO – Audizione giovedì prossimo al Pirellone, sede milanese di Regione Lombardia, per i responsabili della Gianetti Ruote che sabato scorso ha annunciato la chiusura con licenziamento collettivo di tutti i 152 addetti. E‘ la storica azienda fondata a Saronno nel 1880. Su input del consigliere regionale Andrea Monti, l’assessorato al Lavoro ha dunque in queste ore convocato a Milano i responsabili della società (che è proprietà di un fondo di investimenti tedesco), per l’apertura di un tavolo di confronto davanti alla commissione Attività produttive.

L’iter del licenziamento collettivo prevede 75 giorni per trovare un eventuale accordo, 45 giorni per il confronto fra forze sindacali e società ed il resto per quello con le istituzioni. Anche i sindacati hanno chiesto un incontro urgente con la direzione aziendale.

Oggi il consigliore regionali Monti con i sindaci di Ceriano Laghetto e Cogliate, rispettivamente Roberto Crippa e Andrea Basilico, hanno chiesto un incontro con il direttore dello stabilimento, ma non sono stati ricevuti.

